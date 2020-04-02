شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإيطالية تسلط الضوء على رحيل «إبراهيموفيتش» عن ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإيطالية الضوء على اقتراب رحيل الدولى السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، عن صفوف ميلان، بعد أن أصيب بخيبة أمل من إقالة زفونيمير بوبا من الفريق الإيطالى.

وقالت صحيفة «لاجازيتا» إن زلاتان إبراهيموفيتش سينهى تجربته الثانية مع ميلان بحلول نهاية الموسم الجارى، حال استكماله.

وبعنوان «إيبرا باى باى ميلانو» سلطت الصحيفة الضوء على غضب السويدى بشدة من إقالة الكرواتى زفونيمير بوبان كمدير رياضى للنادى، وهو شخص تربطه به علاقة صداقة قوية، مشيرة إلى احتمال استقالة باولو مالدينى، المشرف الفنى على فريق ميلان، من منصبه فى الصيف المقبل.

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وقالت الصحيفة إن إبرا لن يستمر فى ميلانو بعد عدم التوصل لاتفاق مع الإدارة بخصوص استمراره، ولن يتم تمديد عقده.

وتحدثت الصحيفة أن ميلان حدد أركاديوش ميليك، مهاجم نابولى، ليكون الخليفة المحتمل لإبراهيموفيتش فى قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن البولندى مركزه ليس مضموناً مع نابولى، وأن عدة أندية من ضمنها ميلان مهتمة بخدماته للموسم القادم.

فيما قالت صحيفة «كورييرى ديللو سوبرت» إن إبراهيموفيتش لن يلجأ إلى خيار تجديد عقده مع ميلان، الذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل، وسيغادر النادى الإيطالى هذا الصيف.

وعاد إبراهيموفيتش، الذى سافر إلى السويد، فى ظل هذه الأوضاع الطارئة بسبب فيروس كورونا، إلى ميلانو فى يناير بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسى وبدأ مرحلته الجديدة فى إيطاليا بتسجيل أربعة أهداف فى المباريات العشرة الأولى التى شارك فيها.