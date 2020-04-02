شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة مدوية لـ«زيدان» فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، حول عدم إنفاق إدارة ريال مدريد أموالا كثيرة فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لافتة إلى تلقى الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للميرنجى، صدمة مدوية بسبب رغبته فى إبرام العديد من الصفقات الكبيرة لتدعيم صفوف الفريق، لاسيما وأنه يريد الحصول على خدمات الثنائى كيليان مبابى وبول بوجبا.

وقالت الصحيفة إن العدد الكبير الذى تعاقد معهم ريال مدريد خلال الصيف الماضى قد يتسببون فى عدم إبرام الميرنجى صفقات سوبر فى الانتقالات الصيفية المقبلة، مما يشكل ضربة قاصمة للمدير الفنى الفرنسى الذى يحلم بالثنائى مبابى وبوجبا، مشيرة إلى أن «زيزو» يرغب فى تدعيم الفريق بلاعبين صغار السن خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن قائمة ريال مدريد تضم 37 لاعبًا، حيث يوجد 26 حاليًا داخل الملكى و11 لاعبا على سبيل الإعارة، مشددة على أن هناك لاعبين يمكنهم العودة إلى صفوف الفريق فى الموسم المقبل، أمثال مارتن أوديجارد وأشرف حكيمى كانا متميزين فى فترات الإعارة فى ريال سوسيداد وبوروسيا دورتموند على التوالى.

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وتابعت أن هناك لاعبين مثل جاريث بيل وجيمس رودريجيز قد يتركون النادى الملكى فى الموسم المقبل، بسبب عدم قدرتهم على الحصول على فرصة المشاركة مع زيدان، حيث كان الويلزى على استعداد للانضمام إلى الفريق الصينى جيانجسو سونينج فى انتقال مجانى الصيف الماضى قبل أن يسحب مدريد بشكل كبير هذه الصفقة.

فيما يخص لاعب خط الوسط الكولومبى رودريجيز، ينتهى عقده فى يونيو 2021، وبالتالى إذا لم تتمكن إدارة الميرنجى من الاستفادة من بيع اللاعب هذا الصيف فإنهم يخاطرون فى الموسم المقبل وسيرحل مجانا دون تحقيق أى استفادة مالية.

فى السياق نفسه، يملك سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسبانى، عرضا للانضمام إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث سيضغط قائد الريال بورقة يوفنتوس من أجل الضغط على إدارة المرينجى، لتجديد عقده لمدة موسمين داخل «سانتياجو برنابيو».

وينتهى عقد راموس مع ريال مدريد فى 2021، وذُكر أنه يشترط الحصول على عرض لمدة سنتين للتجديد، فى حين لا يُخطط النادى سوى لاقتراح التمديد لموسم واحد، وذلك تماشيًا مع سياسة بيريز مع اللاعبين الذين يتجاوزون الـ30 من عمرهم.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات بين قائد الميرنجى وبيريز، رئيس ريال مدريد، بشأن التجديد كانت صعبة للغاية، وذلك على الرغم من أن راموس يقول دائمًا إنه يريد الاعتزال فى سانتياجو بيرنابيو، وما يزيد من تعقيد الأمر غموض الموقف الحالى للموسم الجارى، والأزمة الاقتصادية التى تضرب الأندية بسبب فيروس كورونا.