«كافانى» يبتعد عن أتلتيكو مدريد ويقترب من بوكا جونيورز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن مستقبل الأوروجوايانى إدينسون كافانى، مهاجم باريس سان جيرمان، غير واضح، ومن المحتمل ألا ينضم إلى أتلتيكو مدريد فى الصيف المقبل.
وكان كافانى قريبًا من الانتقال إلى الأتليتى فى يناير الماضى، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الصفقة بسبب رغبة النادى الباريسى فى استمرار النجم الأوروجوايانى حتى نهاية الموسم الجارى.
وترددت أنباء عن اتفاق كافانى مع النادى الإسبانى على الانضمام له مجانًا فى الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده.
وبحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى، فقد نشب خلافات بين كافانى وأتلتيكو خلال عملية التفاوض، الأمر الذى قد يعيق انضمام اللاعب للروخيبلانكوس فى الصيف، مشيرة إلى أن بوكا جونيورز أبدى رغبة قوية مؤخرًا فى التعاقد مع كافانى.
يذكر أن كافانى كان قد خاض 22 مباراة بقميص سان جيرمان فى جميع المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف وصنع 3 أخرى.
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