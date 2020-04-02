شكرا لقرائتكم خبر عن «أوليفر كان» يحسم مصير «نوير» مع بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أوليفر كان، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ، أن مانويل نوير سيظل حارس المرمى الأول للفريق، حتى بعد انضمام ألكسندر نوبل قادما من شالكه، فى الموسم المقبل.

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وأضاف أوليفر كان، فى تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية: «نوير رمز للنادى ورمز لنجاحنا واستمراريتنا.. حراس المرمى بشكل عام، كما سبق لى أن أظهرت، يمكنهم الاستمرار فى اللعب لأعمار أكبر، لكن التحدى هو البقاء فى أعلى المستويات».

وأوضح كان: «بالتعاقد مع ألكسندر نوبل، نضم بذلك حارس مرمى يتمتع بموهبة كبيرة، وستكون لديه فرصة التطور خلف نوير والتعلم منه.. فلا يحظى الكثيرون بفرصة العمل كل يوم مع أفضل حارس مرمى فى العالم».

ويدرس بايــرن ميونــخ التقــدم بعــرض على نوير تجديد العقد حتى عام 2023، لكن الحارس يرغب فى التجديد لخمسة أعوام، علما بأن عقده الحالى يستمر حتى يونيو 2021.