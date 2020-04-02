شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يناقش مع «خطاب» خطط الاستعداد لدورة الألعاب البارالمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالدكتوره حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بحضور الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية.

ناقش الاجتماع خطة استعداد اللجنة خلال فترة التوقف الحالية، والاستعداد لدورة الألعاب البارالمبية والمقرر إقامتها في الفترة من 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2021.

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وفِي هذا الصدد قال وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة داعمة بشكل كامل لأبطال مصر البارالمبيين وندرس الاستعداد بشكل جيد وإستثمار فترة التوقف في كيفية وضع خطة شاملة لهؤلاء الأبطال اللذين دائما ما يصنعون الفارق بإنجازاتهم التي سطرت سجل الرياضة المصرية.

وأضاف صبحي، أن الوزارة على تواصل كامل وتنسيق تام مع جميع أطراف المنظومة الرياضية، مؤكدا على دور كل من اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، واللجنة البارالمبية برئاسة الدكتورة حياة خطاب وأيضا كل الاتحادات الرياضية والاتحادات البارالمبية، في بناء خطط بديله لاستثمار فترة توقف كل الأنشطة والأحداث والفعاليات الرياضية العالمية والقارية، وتهيئة واستعداد أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب والحفاظ على مستواهم.

وجدد وزير الرياضة دعوته بالتزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي نادت بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.