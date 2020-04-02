حازم إمام يشارك «التهامي» في سهرة الإنشاد الديني على مسرح الشباب والرياضة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النجم حازم إمام، كابتن منتخب مصر ونادى الزمالك السابق، والذي يشارك في تقديم فقرات الحفل الذي تقيمه وزارة الشباب والرياضة على الهواء مباشرة على قناة اليوتيوب التي تبث عبر البوابة الإلكترونية للوزارة ويحيها الشيخ محمود ياسين التهامى في تمام الساعة الثامنة من مساء غدا الجمعة.
وبدأت اليوم، على مسرح الشباب والرياضة بروفات السهرة وشارك فيها حازم إمام مع الشيخ محمود التهامى.
ومن المتوقع أن يشهد حفل وزارة الشباب والرياضة متابعة كبيرة من مختلف طوائف المجتمع من الشباب والأسرة المصرية
يأتي ذلك في إطار الحفلات التي تقام على مسرح وزارة الشباب والرياصة
على الهواء مباشرة وتبدأ اليوم الخميس، وتستمر غدا الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك على قناة اليوتيوب التي تبث عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة على الرابط التالى www.emys.gov.eg
ويحي الحفل الأول الذي يبث اليوم المنشد محمد طارق، الفائز بجائزة إبداع الخامس للجامعات والحاصل على المركز الأول بجائزة منشد الشارقة عام 2019
بالتعاون مع شركة أورانج تحت شعار خليك في البيت.
يأتى ذلك في ضوء إقامة وزارة الشباب والرياضة للعديد من الأنشطة والفعاليات من خلال الوسائل الإلكترونية وبثها مباشرة من خلال الوسائل التابعة للوزارة عبر البوابة الإلكترونية لإتاحة مشاهدتها للشباب والأسر المصرية من المنازل.
وذلك في إطار تعليق الأنشطة والفعاليات وإتاحتها إلكترونيا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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