شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العاصي: أحمد فتحي وقّع لـ«بيراميدز» منذ 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال العاصي، الكاتب الصحفي ورئيس قناة الأهلي السابق، أن أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقع على عقود انتقاله لنادي بيراميدز منذ ستة أشهر، موضحا أنه كان يماطل في تجديد عقده ويؤجل ويدعي أنه يفكر وكلها مناورات ولعب بعواطف ومشاعر الجماهير.

وكتب العاصي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «المجد لإكرامى والعار لفتحى.. الخطأ الأعظم للنجم أحمد فتحي أنه خدع جماهير الأهلي وظل يتفاوض مع إداره الأهلي ويماطل ويؤجل ويدعي أنه يفكر وللأسف الشديد كانت كلها مناورات ولعب بعواطف ومشاعر الجماهير والأصل أنه وقع رسميا لبيراميدز قبلها بستة أشهر ولذا لن تغفر له الجماهير هذه الخديعه الكبرى ولن يسامحه مجلس إدارة الأهلي على كذبته المره.. كل المحبه لذكاء النجم الحقيقي شريف إكرامي الذي احترم جماهيره وإدارته وكان واضحا في الرحيل لناديه الجديد المجد للصادق والعار للكاذب».