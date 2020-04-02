حرب إستفزازية بين أياكس وراموس عبر تويتر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020 ردّ قائد نادي ​ريال مدريد​ ​سيرجيو راموس​ على تغريدة نشرها حساب نادي أياكس عبر تويتر، مذكرا فيها بالفوز الذي حققه الفريق الهولندي على الملكي في ​دوري أبطال أوروبا​ الموسم الماضي في ملعب سانتياغو برنابيو، مختارا ان يستفز قائد ريال مدريد سيرجو راموس الذي كان موقوفاً في تلك المباراة وتابعها من المدرجات، لكن راموس رد على التغريدة بتغريدة مقابلة تظهره وهو يحمل الألقاب الأربعة التي حققها.

الجدل إستمر لينشر أياكس تغريدة أخرى تظهر الألقاب الأربعة التي حققها الفريق الهولندي تاريخيا في دوري الابطال.

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