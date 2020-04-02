ستراماتشوني: لا يجوز التفكير بكرة القدم والناس تموت يوميًا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020 أعرب المدرب الايطالي والمدير الفني الحالي لنادي إستقلال طهران الايراني ​اندريا ستراماتشوني​ عن قلقه الشديد من الأوضاع الراهنة في العالم لا سيما في إيطاليا بسبب أزمة ​فيروس كورونا​، مؤكدا أن التفكير بكرة القدم في الوقت الراهن هو أمر خاطئ.

وقال المدرب الايطالي نقلا عن موقع روما نيوز: "الحديث عن كرة القدم حاليا هو أمر سيئ، يجب أن نتوقف عن ذلك لأن الناس تموت يوميًا، هناك أكثر من 800 شخص يموتون كل يوم، هذا الفيروس يثير الرعب، أنا كأب أشعر بالقلق".

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