شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجوم جدد يشاركون في الجائزة الافتراضية الثانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020 أعلنت صفحة بطولة العالم لسباقات سيارات ​فورمولا وان​ الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قائمة السائقين المشاركين خلال الجائزة الكبرى الثانية للبطولة الإفتراضية الجديدة والتي ستُقام في الـ 5 نيسان الحالي على حلبة ​ملبورن​ الأسترالية التي تستضيف الجائزة الاسترالية التي كانت ستفتتح بطولة الموسم الحالي قبل تأجيله بسبب انتشار ​فيروس كورونا​ الذي اطاح بجميع المسابقات الرياضية.

واسماء السائقون اتى على الشكل التالي:" ​لاندو نوريس​ و​نيكولاس لطيفي​ اللذين شاركوا سلفاً فيما سيشارك نجم ​فيراري​ الشاب شارل لوكلير و​أليكس ألبون​ للمرة الأولى.

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