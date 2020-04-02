شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيدال: ما يحدث غريب جداً اننا نعيش بكابوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020
اعرب الدولي التشيلي أرتورو فيدال نجم وسط برشلونة الاسباني عن استيائه من الفترة الحالية، حيث تم تجميد النشاط الرياضي بسبب تفشي وباء كورونا.
وقال فيدال لصحيفة "ماركا" الإسبانية:" لقد كان غريبًا جدًا كل ما حدث، أن يتواجد كل شخص بمفرده في منزله، ورؤية كيف يموت الأشخاص في العالم كل يوم".
وأضاف:" نعيش في قلق دائم، مثل الكابوس الذي يزداد سوءًا يوماً بعد يوم، علينا أن نكون أقوياء ونتعاون قدر الإمكان".
وتابع:" أنا حزين للغاية وقلق لأنني لا أعرف متى سينتهي ذلك".
وعن يومياته، كشف التشيلي:" كنت أتدرب مرتين في اليوم، الأول في النادي والثاني في المنزل، لكن حاليًا المرتين في المنزل، وأتناول الغداء، وأشاهد فيلمًا وألعب مع الأطفال، وأستريح قليلًا وأنهي اليوم بمران".
واختتم:" عدم رؤية زملائي وعدم مشاركتهم التدريبات هو أمر صعب للغاية".
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