شكرا لقرائتكم الأهلى يحتفل بعيد ميلاد السولية عبر صفحته الرسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر انستجرام بعيد ميلاد نجمها عمرو السولية ، ويحتفل عمرو السولية اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ31، حيث ولد لاعب وسط القلعة الحمراء فى 2 أبريل 1989 فى منية سمنود بمحافظة الدقهلية.

بدأ عمرو السولية مسيرته الكروية فى مدرسة الكرة بنادى بلدية المحلة وعمره 9 سنوات، وانضم إلى قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى فى سن 11 سنة، وكان انضمامه إلى ناشئى الإسماعيلى من خلال مشاركته فى فريق بلدية المحلة ضد الإسماعيلى.

اكتشفه محمد فكرى الصغير وضمه إلى الإسماعيلى، وبدأ مسيرته مع الفريق الأول فى موسم 2008 - 2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015، ثم خاض بعدها تجربة الاحتراف الخارجى مع نادى الشعب الإماراتى فى صيف 2015، ثم عاد للدورى المصرى مرة أخرى ولعب للنادى الأهلى الذى انتقل إليه خلال الانتقالات الشتوية فى يناير 2016.

عمرو السولية لعب مع الفريق الأول للإسماعيلي موسم 2008–2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015 وشارك خلال تلك الفترة في 154 مباراة وسجل 18 هدفًا.

Advertisements

وخاض تجربة الاحتراف الخارجي مع نادي الشعب الإماراتي فى صيف 2015 ولعب بقميصهم 18 مباراة وسجل 3 أهداف.

السولية تألق بشدة مع الفريق الأحمر خلال الموسم الحالي، خاصة بعد قدوم المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

كما لعب تعاقد الأهلي مع أليو ديانج في قدرة عمرو السولية في إظهار قدراته بشكل أفضل، خاصة على الصعيد الهجومي.

وبالرغم من دور عمرو السولية الدفاعي إلا أنه يجيد اللعب من وراء المهاجمين ونجح في إحراز أهداف مؤثرة لفريقه هذا الموسم كانت سبباً في فوزه بمباريات هامة.