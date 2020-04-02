شكرا لقرائتكم عرفة السيد: الأهلي تعامل بطريقة غير لائقة مع نجومه وفتحي اختار مصلحته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عرفة السيد مهاجم الزمالك السابق وإنبي الحالي أن أحمد فتحي لاعب الأهلي اختار مصلحته بعدما فضل إنهاء مسيرته مع القلعة الحمراء، بنهاية الموسم الحالى وخوض تجدي جديد، مشيرا إلى أنه ذهب لمن قدره بشكل أفضل خاصة أنه سيحصل على ضعف ما كان سيتقاضاه من الأهلي مع الوضع فى الإعتبار أنه يقضي آخر مواسمه مع الكرة.

قال عرفة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : "أرى أن معاملة الأهلي في الفترة الأخيرة لا تروق لي خاصة مع كباتن الفريق حسام عاشور و شريف إكرامي، لأن هذه الأسماء ومعهم أحمد فتحي بمقدورهم تحمل أعباء الفريق بفضل خبراتهم، وكان يتوجب عليه تقديرهم بشكل أفضل".

وشدد مهاجم الزمالك السابق، على أنه كان يتوجب على الأهلي تجديد عقد عاشور لمدة موسم آخر بدلا من الإطاحة به بمجرد طلب المدرب ذلك وكان عليه أن يقف في ظهر اللاعبين ويتدخل لدى المدير الفني لإقناعه بضرورة الإبقاء عليهم.

أضاف عرفة السيد أن الأهلي لم يكن يرغب في استمرار شريف إكرامي وتعاملوا معه بطريقة لا تليق بتاريخه.

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وأوضح عرفة السيد أنه يتدرب في حديقة منزله ويقوم ببعض التدريبات الأخرى من أجل الحفاظ على لياقته البدنية مستخدما بعض الأجهزة البدنية البسيطة الموجودة في منزله، والحرص على بعض التدريبات البدنية للحفاظ على فورمة المباريات وعدم التأثر سلبا من توقف النشاط الرياضي.

وأبلغ أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ومن جانبه وجه النادى الأهلى رسالة مقتضبة لأحمد فتحى بعد إعلانه الرحيل رسمياً عن النادى بنهاية الموسم الجارى، جاء نصها كالتالى "وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجارى".

أحمد فتحى خاض مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

بدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.