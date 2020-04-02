شكرا لقرائتكم الأنجولى آرى بابل .. هل يكون صفقة الزمالك في الانتقالات الصيفية ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح أحد وكلاء اللاعبين، على مسئولى الزمالك، الأنجولى آرى بابل، لاعب أول أغسطس الأنجولى، للانضمام لصفوف القلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة إن اللاعب كان ضمن المرشحين للزمالك فى وقت سابق.

وكانت تقارير صحفية أنجولية قد كشفت فى شهر فبراير الماضى أن نادى الزمالك أبدى اهتمامه باللاعب أرى بابل، عقب ظهوره بشكل مميز ضد الأبيض فى مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ولفت أنظار باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق.

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وشهدت الفترة الحالية ترشيحا من وكلاء اللاعبين على الزمالك بشأن "بابل" صاحب الـ26 عاما والذى قدم أداء جيد مع فريقه هذا الموسم حيث بدأ اللاعب الذى يجيد فى مركز المهاجم الثانى والجناح مسيرته مع أول أغسطس وخاص عدة تجارب احترافية فى البرتغال منذ 2017 وآخرها فى سبورتنج لشبونة الذى غادره بالمجان فى الصيف الماضى إلى ناديه الأنجولى.

ومن المقرر أن يحسم الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، تلك المسألة مع إدارة النادى بعدما نجح الفريق تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا أن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.