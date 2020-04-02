شكرا لقرائتكم المصرى يفرض عقوبة مزدوجة على كريم العراقى بسبب خرق الحظر الإعلامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبيه فرض عقوبة مزدوجة على كريم العراقى ظهير أيمن الفريق بسبب اختراق الحظر الإعلامى الذى فرضه عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق .

كان كريم العراقى قد خرج بتصريحات لإحدى القنوات الفضائية ، بالإضافة لإبدائه رغبة قوية فى الإنتقال للنادى الأهلى خلفا لأحمد فتحى الذى اسدل الستار على مسيرته مع القلعة الحمراء بإعلانه الرحيل فى نهاية الموسم والإنتقال لبيراميدز .

وأكد مصدر مسئول بمجلس إدارة المصرى البورسعيدى أن هذه ليست المرة الأولى لكريم العراقى الذى دائما ما يخرج بتصريحات غير مسئولة تؤدى لوجود حالة من البلبلة ببورسعيد خاصة وأنه مرتبط بتعاقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة ولا يحق له الرحيل إلا بعد العودة للمصرى .

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واكد نفس المصدر أن العقوبة ستكون مزدوجة نظرا لحديث كريم العراقى عن الإنتقال للأهلى وهو ما ادى لوجود حالة من الغضب بين الجماهير التى تتابع الفريق بالرغم من الأزمة التى يعيشها الشعب المصرى وهو وباء كورونا القاتل .

من ناحية اخرى أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للنادى المصرى البورسعيدى، أن "اللى ملعبش فى ناديى المصرى والإسماعيلى خسر كتير"، بسبب حب جماهير الناديين للاعبى الفريقين وتشجيعهما بحرارة خلال المباريات .

وأشار السقا فى تصريحات خاصة إلى أنه رأى ذلك بعينه منذ توليه المسئولية الإدارية للمصرى فى جهاز طارق العشرى المدير الفنى الحالى للفريق البورسعيدى.

وشدد نجم المنتخب الوطنى الأسبق على أن جماهير أندية القناة بشكل عام تحمس لاعبيها على الفوز دائما وتكون خلف اللاعبين وقت الخسارة قبل المكسب وتحثهم دائما على بذل أقصى ما لديهم من أجل الفوز، مؤكدًا أن لاعبى الإسماعيلى والمصرى يكونوا مهيئين دائما للعب مباشرة فى المنتخبات الوطنية نظرًا للحمل والضغط القوى الذى يلعب تحته هؤلاء اللاعبين فى أنديتهم من الجماهير