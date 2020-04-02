شكرا لقرائتكم الثعلب والفار والتمساح.. تعرف على أغرب ألقاب النجوم في الملاعب المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الكرة المصرية، العديد من الألقاب ونستعرض فى تقرير مفصل من تتشابه ألقابهم مع ألقاب ساكنى الغابة والتى أطلقها الجماهير، نظرا لقوتهم ومستواهم داخل الملعب.

ومن بين هذه الألقاب الثعلب والفار والتمساح وقطة وغيرها من الألقاب والمسميات ونجد أن العدد الأكبر من اللاعبين الذين أطلق عليهم تلك الألقاب لم يستمروا طويلا فى الملاعب بخلاف الثعلب حازم إمام الثعلب ملك الغابة يعد حازم إمام نجم الزمالك السابق والمحلل الكروى الحالى من أبرز نجوم الكرة فى الرياضة المصرية عامة والقلعة البيضاء خاصة، حيث أنه شارك مع الفريق فى العديد من البطولات خلال مسيرته فى الملاعب وكذلك نجاحه فى العمل الإدارى سواء عضوا فى مجلس إدارة النادى أو لاتحاد الكرة وكذلك باللجنة الأولمبية كل هذا بجانب ظهوره فى الفضائيات وتحليله المباريات والأحداث الرياضية.

قطة خرج من الزمالك ولم يعد



بدأ محمد سعيد قطة مشواره الكروي بقطاع الناشئين في النادي الأهلي بفريق 14 عاماً، ثم انتقل لنادي المصرية للاتصالات ولعب العديد من المباريات قبل الانتقال لنادي لإعلاميين ثم لعب لنادي كاسكادا ، وانتقل لنادي الزمالك عام 2011، ووقتها نال اشادة الجهاز الفنى لنادي الزمالك في مباراة الزمالك وأفريكا سبورت في دورى ابطال أفريقيا 2012، وهي المباراة التي اعتبرها الكثير من النقاد البداية الحقيقية مع الفريق ولكن اللاعب لم يحتفظ بمستواه وبدأ فى التراجع ورحل عن الزمالك إلى عدة أندية منها الاتحاد السكتدرى والمصرى البورسعيدي والسكة الحديد واخرها بنها أحد فرق دورى القسم الثالث لينطبق عليه " خرج ولم يعد".

Advertisements

فار قفز من مصيدة الاهلى



ضم الأهلى إسلام الفار من نجوم المستقبل ثم تمت إعارته لاسوان دون تفعيل بند شرائه نهائيا وكان الاهلى يريد إعارته موسم آخر لكن نجوم المستقبل رفض واشترط ضمه الاهلى نهائيا او اعادته للنجوم، فقام الاهلى بفسخ التعاقد وهاد اللاعب للنجوم بعد أن كان انتقل للقلعة الحمراء مقابل 500 ألف جنيها شارك الفار فى 17 مباراة مع أسوان وانتقل لطنطا دون أن يعود للقلعة الحمراء ليقفز من المصيدة الحمراء مبكراً.

تمساح اختفى في ظروف غامضة



بدأ أحمد تمساح مسيرته مع ممارسة كرة القدم فى تامى الداخلية وشهد تألقه وبزوغ نجمه بشكل لافت وانضم من خلاله إلى المنتخب الوطنى فى عهد الأمريكى بوب برادلى عام 2015، وشارك مع الفراعنة فى بعض المباريات الودية والرسمية فى ظل اقتناع الخواجة الأمريكى بقدراته، وهو ما دفع وقتها سموحه برئاسة فرج عامر إلى التعاقد مع اللاعب. وقد شارك تمساح مع سموحة لمدة موسمين ثم تمت إعارته إلى حرس الحدود فى بداية الموسم المنقضى ثم الى بتروجت، إلا أنه لم يشترك مع أى من الفريقين بشكل أساسى ليرحل ويعود على فريقه الأساسى أملا فى المشاركة بشكل أساسى.