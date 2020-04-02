شكرا لقرائتكم الخطيب يجتمع بفايلر لبحث ملف الفريق والصفقات الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر خلال الأيام المقبلة من أجل بحث عدة ملفات خاصة بفريق الكرة في ظل المُتغيّرات الجديدة والتي يأتي في مقدمتها رحيل أحمد فتحي لرفضه عرض النادي لتجديد العقد.

ويرحل أحمد فتحي من الاهلي بنهاية الموسم الجاري لعدم موافقته على العرض الذي قدمه له الاهلي لتجديد عقده وهو 24 مليون جنيه في موسمين بواقع 12 مليون جنيه في الموسم الواحد وبات فتحي قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لبيراميدز مقابل 48 مليون جنيه في ثلاثة مواسم.

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ومن المقرر أن يبحث الخطيب مع فايلر ملف بدائل أحمد فتحي سواء كان البديل من قطاع الناشئين أو من لاعبي الاهلي المُعارين لأندية أخرى ويأتي في مقدمتهم الثنائي باسم علي المُعار للجونة وكريم يحيى المُعار لسموحة أو ضم لاعبين من أندية أخرى .

وشهدت الفترة الماضية ترشيح أكثر من لاعب لتدعيم الجبهة اليُمنى في الاهلي ويأتي في مقدمتهم الثنائي كريم العراقي ( المصري) ورجب بكار (بيراميدز) كما ظهر من بعيد أسم عمر جابر ظهير بيراميدز، ويناقش الخطيب مع فايلر خلال الجلسة المرتقبة كذلك موقف الصفقات والتدعيمات التى يحتاج إليها الفريق خلال الفترة المقبلة بعد رحيل شريف أكرامي وحسام عاشور أيضاً.

ويتوقف النشاط الرياضي في العالم كله حالياً على خلفية إنتشار فيروس كورونا.