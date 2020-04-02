شكرا لقرائتكم بواتينغ يرد على عقوبة بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دافع جيروم بواتينغ مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن قيامه برحلة خلال فترة الحظر بسبب فيروس كورونا لزيارة ابنه المريض، وهي رحلة كلفته غرامة من قبل ناديه.

وقال بواتينغ لصحيفة "بيلد" يوم الخميس :اتقبل أي عقوبة في العالم، إذا كانت مبررة. وأعلم بكل تأكيد أن عدم إبلاغ النادي بشأن رحلتي يعد شيئا خاطئا، ولكن في هذه اللحظة لم أفكر سوى في نجلي. لم يكن بصحة جيدة.

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وقال الفائز ببطولة كأس العالم 2014 : إذا استعان بي ابني بالطبع، سأذهب، مهما كان الوقت. من أجله، سأتقبل أي عقاب، في النهاية، إنه نجلي.

وفرض بايرن غرامة مالية بحق بواتينغ "31 عاما" لمغادرة منطقة منزله رغم القيود المفروضة على التنقل من قبل ولاية بافاريا بسبب وباء كورونا.

وذكر النادي في بيان :من خلال السفر بعيدا عن منزله، كان بواتينغ يتصرف على عكس تعليمات النادي. تنظم هذه الإرشادات سلوك لاعبي بايرن في الموقف الحالي وفقا لإرشادات حكومة بافارياوتوصيات السلطات الصحية بتقييد الخروج. وسيتبرع النادي بمبلغ العقوبة لمستشفيات ميونخ.