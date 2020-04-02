وفاة مدافع ريال مدريد السابق

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جدة - بواسطة طلال الحمود - نعى نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الخميس مدافعه السابق جويو بينيتو الذي توفي عن عمر يناهز 73 عاما.

وعبر النادي الإسباني ، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت ، عن حزنه الشديد لوفاة بينيتو الذي لعب للفريق الملكي من 1966 إلى 1982 .

وكان بينيتو توج مع الفريق بلقب الدوري الإسباني ست مرات سابقة وكأس ملك إسبانيا خمس مرات.

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وأرسل النادي تعازيه باسم فلورنتينو بيريز رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة لأسرة اللاعب السابق واصفا بينيتو بأنه أحد أساطير النادي الملكي.

وذكر النادي في بيانه : ريال مدريد يود أن يرسل خالص تعازيه ومواساته إلى باولا زوجة الراحل وأبنائه باتريسيا وروبن وأليخاندرو وجميع أفراد عائلته ومحبيه. هذه التعازي أيضا مقدمة من جميع أنصار الريال في كل أنحاء العالم.

وخلال مسيرته مع النادي ، خاض بيينيتو 420 مباراة مع الفريق كما خاض النجم الراحل 22 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني.

وأشار الريال إلى أنه كان داعما ومساندا لبينيتو على مدار صراعه مع المرض لأكثر من عقد كامل.