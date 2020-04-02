شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار يدير اتحاد الكرة حال رفض فيفا "المد" للجنة الخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا يوجد أزمة فى حالة عدم وصول خطاب رسمى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يفيد بمد فترة تعيين اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجناينى لحين إجراء الإنتخابات فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين، خاصة وأن قرار تعيين اللجنة ينتهى فى 31 يوليو المقبل.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه فى حالة عدم وصول خطاب المد للجنة، سيقوم وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية بإدارة الجبلاية وتسيير الأعمال لحين إجراء الإنتخابات، إلا أن الأقرب هو وصول خطاب المد خاصة وأن من بين مهام اللجنة الإشراف على الانتخابات المقبلة.

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من ناحية أخرى، تمسك أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بوجود بند الـ8 سنوات في لائحة النظام الاساسي الجديدة علي ان يتم تطبيقه علي الجميع سواء في منصب الرئيس أو الاعضاء ، وكذلك بأثر رجعي بما يعني تطبيقه علي اعضاء المجلس السابق الذين تواجدوا لدورتين متتاليتين.

أكد مسؤولو اتحاد الكرة انه لا صحة لما تردد حول تطبيق بند الـ8 سنوات علي الرئيس فقط، بينما يكون من حق باقي الاعضاء الترشح اكثر من دورة في حالة نيلهم ثقة الجمعية العمومية.. وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، استبعاد 3 أندية جديدة من الجمعية العمومية الجديدة للجبلاية، والتى سيكون لها حق التصويت فى الانتخابات المقبلة وهي اندية غزل شبين وغزل المحلة وجينيس، ليصبح عدد اعضاء الجمعية العمومية 95 ناديا، بسبب عدم توفيق هذه الاندية أوضاعها وفقا لقانون الرياضة الجديد.

والاندية ال95 هي ، الأهلى ، الزمالك، الاسماعيلى، المقاولون ، طلائع الجيش، وادى دجلة، انبى، النصر، الداخلية، السكة الحديد، اتحاد الشرطة، المعادى واليخت، الماظة، النادى القومى، اف سى مصر، النجوم، الإعلاميين، سيراميكا كليوباترا، الترسانة، البنك الاهلى، الشرقية للدخان، 6 أكتوبر،الاتحاد السكندرى، سموحة، حرس الحدود، الاوليمبى، فاركو، ايو قير للأسمدة، سبورتنج، الترام،نهضة العامرية، الرجاء، الحمام، الجزيرة، الحرية، نادى مطروح، بيلا، كفر الشيخ، الحامول، بلطيم، المنصورة، دكرنس، بنى عبيد، نبروه، شربين، نادى السنبلاوين، المطرية دقهلية، عمال المنصورة، جمهورية شبين، عرب الرمل، دمنهور، الإنتاج الحربى، بهتيم، العبور، طنطا، بلدية المحلة، مالية كفر الزيات، كوكاكولا، صيد المحلة، عثماثون، الاسماعيلى، القناة، منشية الشهداء، منتخب السويس، بتروجت، بورتو ، النوبة، المصرى، المريخ، بور فؤاد، نادى الزرقا، نادى الشرقية، نجمة سيناء، نادى المقاصة، نادى الفيوم، نادى سوهاج، نادى طهطا، نادى المراغة، نادى شبان المراغة، نادى بيراميدز، نادى بنى سويف، تليفونات بنى سويف، نادى الواسطى، ديروط، أسيوط، اسمنت أسيوط، نادى القوصية، الألومنيوم، قنا، شبان قنا، المدينة المنورة، الجونة، عاملين راس غارب، المنيا، ناصر الفكرية، اسوان، كيما اسوان.