شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك أبطال الظواهر الكروية الأربع فى موسم الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم البداية المثيرة لعام 2020 والظواهر المثيرة التي حدثت في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجديد، إلا أن كسرها حالة العزلة التي تعيشها كرة القدم، بسب انتشار فيروس كورونا في غالبية دول العالم، وما تبعها من تعليق الأنشطة الرياضية ، وإجبار لاعبي الكرة على الالتزام بالحجر الصحي، وحرمان الجماهير من متعة وتشويق الساحرة المستديرة.

وفي الثلاثة شهور الأولى من العام الجديد شهدت كرة القدم المصرية واففريقي العديد من الظواهر التي تحتاج لتسليط الضوء عليها، لاسيما وأن منها من أحدث مفارقات وتغيير في المهد الكروي بفضل النتائج التي تحققت والمفاجآت التي أسفرت عنها المسابقات في الآونة الأخيرة، ولعل أبرزها.

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وإذا ما انتهى الموسم الكروي على وضعية التجميد القائمة بسبب تفشي يروس كورونا القاتل، وتوقف دوريات العالم فسيكون الزمالك المصري هو الفريق الأكثر حظا في موسم انتشار وباء كورونا المستجد.

وبلغة الأرقام يعتبر الزمالك بطل العالم في سنة 2020، باعتباره الفريق الوحيد في العالم الذي توج ببطولتين في هذه السنة قبل قرار تجميد النشاط الرياضي في مصر كما في العالم بأسره.

وتوج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في القاء الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، فيما فاز بلقب السوبر المصري بالفوز على الأهلي بضربات الترجيح بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

ولم يسبق لفريق في العالم أن توج ببطولتين في 2020 قبل توقف النشاط بسبب كورونا، حيث حقق عدد من الفرق بطولة واحدة فقط.

واستفاد الزمالك من قرار اتحاد الكرة المصرية بتأجيل السوبر المحلي ليقام بعد أقل من أسبوع من السوبر الأفريقي لينجح الفريق الأبيض في حصد لقبين في ظرف أقل من أسبوع.

وتوقفت بطولات كرة القدم في شتى أنحاء العالم بسبب وباء كورونا ولكن هناك دولة واحدة لا تلك المنافسات جارية فيها وهي بيلاروسيا.

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في الظروف العادية، من النادر ذكر منافسات كرة القدم في بيلاروسيا أو الانتباه للدوري الممتاز بها، ولكن الأمر تغير فاجتذب أنظار محبي كرة القدم حول العالم لأنه الدوري الوحيد في أوروبا الذي لا يزال مستمرا.

وجاءت الأندية المتوجه بالألقاب في 2020 كالتالي:

** الزمالك المصري في 14 فبراير الماضي توج بالسوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، وفي 20 من الشهر ذاته توج بالسوبر المصري على حساب الأهلي.

** في الثاني من يناير 2020، توج النادي الفيصلي الأردني لكرة القدم، ببطولة الشيخ سلطان العدوان، بعد فوزه في المباراة النهائية على الجزيرة 2-0، في منافسات تُلعب استعدادا للموسم الكروي، الذي ينطلق في فبراير المقبل، وسجل هدفي الفيصلي اللاعبان أنس جبارات في الدقيقة 10، ويوسف الرواشدة في الدقيقة 74، في مباراة شهدت تفوقا للفيصلي.

** في الثاني عشر من يناير 2020، فاز ريال مدريد على غريمه في العاصمة أتليتيكو مدريد 4-1 بركلات الترجيح ليحرز لقب النسخة الأولى من كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بشكلها الجديد في السعودية بعد التعادل بدون أهداف عقب وقت إضافي في مباراة متوترة، وسجل القائد سيرجيو راموس ركلة الترجيح الرابعة الحاسمة لصالح ريال مدريد بعدما نفذ داني كاربخال ورودريجو جويش ولوكا مودريتش محاولاتهم بنجاح بينما فشل ساؤول نيجيز وتوماس بارتي في التسجيل لأتليتيكو، وأقيمت النسخة في السعودية بعقد قيمته 120 مليون يورو.

** في السادس والعشرون من يناير 2020، توّج فريق شعب حضرموت بطلا للدوري التنشيطي لكرة القدم في اليمن، بفوزه في نهائي البطولة على منافسه القوي وحدة عدن بركلات الترجيح، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بين الفريقين في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم بملعب مدينة سيئون بالتعادل السلبي، ولجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي حقق خلالها شعب حضرموت البطولة، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز الاربعين ألف مشجع، وكانت البطولة التي انطلقت في الحادي عشر من الشهر الجاري قد شهدت مشاركة ثمان فرق تأهلت عن مرحلة تصفيات سابقة وهي شعب حضرموت ووحدة عدن والتلال واهلي تعز واتحاد اب واليرموك واهلي صنعاء وهلال الحديدة.

**وفي 16 فبراير الماضى، توج فريق فلامنجو البرازيلي ببطولة كأس السوبر لكرة القدم في البرازيل بعد تغلبه اليوم على فريق أتلتيكو بارانينسي بثلاثية نظيفة، وأحرز أهداف فلامنجو كل من برونو هنريك، وجابرييل باربوسا، وجيورجيان دي أريسكايتا، في الدقائق 15 و 29 و 68 من المباراة، وجرى تنظيم البطولة مجدداً هذا العام عقب فترة توقف دامت لنحو ثلاثة عقود.

**وفي الثاني من مارس الجاري 2020، فاز مانشستر سيتي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي - والرابعة في خمس سنوات - بفوزه على أستون فيلا في ملعب ويمبلي، وفي الموسم الماضي، فاز فريق المدرّب بيب جوارديولا بثلاثية تاريخية من الجوائز المحلية، حيث أحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي بالإضافة إلى كأس الرابطة. واستحق الفوز الأخير رغم الجهود الحثيثة التي بذلها فريق أستون فيلا.