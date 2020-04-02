شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يبحث مع فايلر بديل أحمد فتحى وصفقات الأهلى الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، جلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر خلال الأيام المقبلة، لبحث عدة ملفات خاصة بفريق الكرة فى ظل المُتغيّرات الجديدة، وفى مقدمتها رحيل أحمد فتحى لرفضه عرض النادى لتجديد العقد.

ويرحل أحمد فتحي من الأهلى بنهاية الموسم الجارى لعدم موافقته على العرض الذى قدمه الأهلى لتجديد عقده وهو 24 مليون جنيه فى موسمين، بواقع 12 مليون جنيه فى الموسم الواحد، وبات فتحى قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لبيراميدز مقابل 48 مليون جنيه فى ثلاثة مواسم.

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ومن المقرر أن يبحث الخطيب مع فايلر ملف بدائل أحمد فتحى، سواء كان البديل من قطاع الناشئين أو من لاعبى الأهلى المُعارين لأندية أخرى، وفى مقدمتهم الثنائى باسم على المُعار للجونة وكريم يحيى المُعار لسموحة أو ضم لاعبين من أندية أخرى .

وشهدت الفترة الماضية ترشيح أكثر من لاعب لتدعيم الجبهة اليُمنى فى الأهلى، وفى مقدمتهم الثنائى كريم العراقى (المصرى) ورجب بكار (بيراميدز) كما ظهر من بعيد اسم عمر جابر ظهير بيراميدز، ويناقش الخطيب مع فايلر خلال الجلسة المرتقبة كذلك موقف الصفقات والتدعيمات التى يحتاج إليها الفريق خلال الفترة المقبلة بعد رحيل شريف إكرامى وحسام عاشور أيضاً.

ويتوقف النشاط الرياضى فى العالم كله حالياً على خلفية انتشار فيروس كورونا.