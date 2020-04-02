شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق عن رحيل أحمد فتحى من الأهلى: أنتصرت المادة على الانتماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد فاروق نجم الأهلى السابق أن إدارة القلعة الحمراء حاولت التمسك باللاعب أحمد فتحى الذى قرر الرحيل فى ظل الحدود المسموحة ماديا للنادى .

وقال فاروق فى تصريح لـ الخليج 365 أنه لا ألوم على أحمد فتحى ، مشيرا إلى أن عقلية اللاعب فى الوقت الحالى أختلفت تماما عن وقت فات فى ظل العرض و الطلب .

ووصف فاروق رحيل أحمد فتحى عن الأهلى قائلا : أنتصرت المادة على الإنتماء.

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أبلغ أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

وأكد مسئولو الأهلي أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحي مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلي على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر.