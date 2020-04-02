شكرا لقرائتكم خبر عن هل يضم الأهلى ظهير أجنبى لتعويض فتحى؟.. 3 خيارات مجانية أحدهم مرفوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع أحمد فتحى، ظهير أيمن الأهلى، نهاية لمسيرته مع الأهلى التى استمرت لمدة 12 عاما داخل صفوف القلعة الحمراء، وفضل الرحيل بحثا عن تحدٍ جديد، ولكن الغريب أن العلاقة انتهت على عكس ما كانت تتمناه الجماهير الحمراء، لاسيما أن الإدارة الحمراء كانت تتمنى استمرار الجوكر لمدة موسمين آخرين.

ويوجد أكثر من لاعب فى الدورى المصرى مرشحا لتعويض أحمد فتحى، مثل رجب بكار وعمر جابر ثنائى بيراميدز وكريم العراقى لاعب المصرى وعلى فوزى لاعب إنبى وباهر المحمدى لاعب الإسماعيلى، بخلاف التفكير فى عودة باسم على بعد انتهاء إعارته للجونة.

كما تضم قائمة المرشحين لتدعيم الجبهة اليمني فى الأهلي وتعويض رحيل أحمد فتحي 3 لاعبين أجانب يمكن التعاقد معهم بالمجان بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم لكن أحدهم ترفض الإدارة الحمراء فكرة التعاقد معه.

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وأبلغ أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ومن جانبه وجه النادى الأهلى رسالة مقتضبة لأحمد فتحى بعد إعلانه الرحيل رسمياً عن النادى بنهاية الموسم الجارى، جاء نصها كالتالى "وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجارى".

أحمد فتحى خاض مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

بدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015