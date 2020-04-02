شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يهنئ السولية بعيد ميلاده الـ 31 عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص صالح جمعة، لاعب النادى الأهلى، على تهنئة زميله عمرو السولية بعيد ميلاده الـ 31 عبر صفحته الشخصية على إنستجرام. ونشر صالح جمعة صورة تجمعه بالسولية فى إحدى المباريات وعلق عليها قائلا، "كل سنة وأنت طيب يا أخويا".



صالح جمعة و السولية

واحتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على إنستجرام بعيد ميلاد نجمها عمرو السولية الـ31، حيث ولد لاعب وسط القلعة الحمراء فى 2 أبريل 1989 فى منية سمنود بمحافظة الدقهلية.

بدأ عمرو السولية مسيرته الكروية فى مدرسة الكرة بنادى بلدية المحلة وعمره 9 سنوات، وانضم إلى قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى فى سن 11 سنة، وكان انضمامه إلى ناشئى الإسماعيلى من خلال مشاركته فى فريق بلدية المحلة ضد الإسماعيلى.

عمرو السولية لعب مع الفريق الأول للإسماعيلي موسم 2008–2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015 وشارك خلال تلك الفترة في 154 مباراة وسجل 18 هدفًا.

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وخاض تجربة الاحتراف الخارجي مع نادي الشعب الإماراتي فى صيف 2015 ولعب بقميصهم 18 مباراة وسجل 3 أهداف.

السولية تألق بشدة مع الفريق الأحمر خلال الموسم الحالي، خاصة بعد قدوم المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

وبالرغم من دور عمرو السولية الدفاعي إلا أنه يجيد اللعب من وراء المهاجمين ونجح في إحراز أهداف مؤثرة لفريقه هذا الموسم كانت سبباً في فوزه بمباريات هامة.