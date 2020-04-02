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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 2 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، رجب بكار يبلغ بيراميدز رغبته فى الانتقال للأهلى، اتحاد الكرة يتمسك ببند الـ8 سنوات في اللائحة الجديدة وتطبيقه بأثر رجعي.

رجب بكار يبلغ بيراميدز رغبته فى الانتقال للأهلى

أبلغ رجب بكار نجم دفاع بيراميدز إدارة ناديه رغبته في اللعب للأهلي بداية من الموسم الجديد لتدعيم دفاع الفريق الأحمر، بعد الدخول في مفاوضات مكثفة معه، خاصة بعد تأكد رحيل أحمد فتحي عن الأهلي بنهاية الموسم لعدم توصله لاتفاق مع لجنة التخطيط بشأن تجديد عقده.

اتحاد الكرة يتمسك ببند الـ8 سنوات في اللائحة الجديدة وتطبيقه بأثر رجعي

تمسك أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بوجود بند الـ8 سنوات في لائحة النظام الاساسي الجديدة علي ان يتم تطبيقه علي الجميع سواء في منصب الرئيس أو الاعضاء ، وكذلك بأثر رجعي بما يعني تطبيقه علي اعضاء المجلس السابق الذين تواجدوا لدورتين متتاليتين.

فيديو.. اتحاد الكرة يخصص "كورسات لايف" للمدربين والإداريين بسبب كورونا

أعلنت الادارة الفنية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمود سعد، تخصيص كورسات لايف للمدربين والاداريين ومخططى الأحمال وأخصائيي الإصابات، خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا.

كريم العراقى يحدد شرطا صعبا للانتقال للأهلى ويكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك

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كشف كريم العراقي ظهير أيمن النادي المصري والمنتخب الأوليمبي موقفه من الانتقال لصفوف النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل، خاصة بعد تأكد رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم لعدم توصله لاتفاق مع لجنة التخطيط بشأن تجديد عقده لتوجه الادارة الحمراء له الشكر على الفترة التي قضاها داخل النادي.

الأهلي يرفض ظهير الهلال السودانى لخلافة أحمد فتحى.. اعرف السبب

رفض مسئولو النادى الأهلى فكرة ضم أطهر الطاهر ، ظهير فريق الهلال السودانى، لتدعيم الجبهة اليمنى خلال الفترة المقبلة بعد رحيل أحمد فتحى الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى ورفض تجديد عقده بسبب الخلاف حول المقابل المالي.

بيراميدز يخير نجومه بين التخفيض أو الرحيل

رفعت إدارة نادي بيراميدز شعار التخفيض أو الرحيل، فيما يخص عقود نجومه خاصة الثلاثي علي جبر وعمر جابر وأحمد الشناوي، والذين تحدثت معهم الإدارة لتخفيض قيمة عقودهم المرتفعة، التي تتخطى حاجز الـ20 مليون جنيه في الموسم الواحد لكل منهم.

اتحاد الكرة يرفض محاولات عودة جمال الغندور لرئاسة لجنة الحكام

رفضت اللجنة الخماسية المحاولات التي قادها بعض المقربين من أعضاء اللجنة لعودة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام المستقيل لمنصبه ، لاسيما في ظل عدم وجود بديل له في الوقت الحالي نظرا لغموض مصير الدوري العام ، الا ان اللجنة رفضت عودته خاصة بعد اعلان قبول الاستقالة .