شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام عن رحيل أحمد فتحى: شايف مالوش مستقبل فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام، نجم مصر والزمالك السابق، عن رأيه فى عدم تجديد أحمد فتحى لاعب الأهلى لناديه وقراره بعدم الاستمرار فى القلعة الحمراء بأنه حرية شخصية للاعب يتخذ ما يراه من قرارات وفقا لحساباته.

وكان أحمد فتحى رفض عرض الأهلى للتجديد مقابل 23 مليون جنيه لمدة موسمين بواقع 11 مليونا فى الموسم الأول، و12 مليونا فى الموسم الثانى، وترددت أنباء عن توقيعه لبيراميدز مقابل 45 مليون جنيه لمدة 3 مواسم بواقع 15 مليون فى الموسم الواحد.

وقال الثعلب الصغير، إن أحمد فتحى لاعب كبير، ويمتلك القدرة على اتخاذ القرار الذى يناسب حساباته الشخصية، ولا يمكن أن نلومه على قراره بعدم التجديد للاهلى وبالتأكيد هو يعلم أن قراره لن يكون له مستقبل فى القلعة الحمراء، سواء مدربا أو إداريا، وإلا كان قرر البقاء مهما كانت الخسائر المالية والتضحيات.

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وأضاف نجم الزمالك السابق أن غضب جمهور الأهلى من أحمد فتحى لأن لهم حساباتهم بأن اللاعب كان لازم يوافق على عرض الأهلى مهما كانت الأموال، وهذا يعد ازدواجية الجمهور بأنه يغضب إذا تركه لاعب مهم من وجهة نظرهم ولكن يهاجم ويرفض بقاء اللاعب إذا قل عطاؤه.

أحمد فتحى من أبرز لا عبى الأهلى منذ انتقاله إلى صفوفه فى 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وساهم فى فوز الفريق بالعديد من البطولات، منها 9 ألقاب للدورى المصرى و3 لدورى أبطال أفريقيا، وأبلغ أحمد فتحى إدارة النادى الأهلى الأربعاء بعدم التجديد والانتقال لنادى بيراميدز فى صفقة انتقال حر، بعد طلبه مهلة لمدة 48 ساعة، عقب الجلسة التى عقدها مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح فى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات أول أمس الاثنين، والتى لم تشهد التوصل لاتفاق نهائى بين الطرفيين.

وأكمل رحيل أحمد فتحى عن الأهلى سلسلة الراحلين من الجيل الذهبى للنادى الأهلى بعد رحيل شريف إكرامى وحسام عاشور.

وأعربت لجنة التخطيط بالأهلى التوفيق لأحمد فتحى فى مسيرته المقبلة، بعدما قرر الرحيل عن المارد الأحمر، واستكمال مسيرته فى بيراميدز.