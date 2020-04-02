شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قرارات عاصفة تنتظر أحمد فتحى فى الأهلى بعد إعلانه الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعلت ثورة الغضب داخل النادى الأهلى بعد إعلان أحمد فتحى، لاعب خط وسط الفريق، الرحيل بنهاية الموسم ورفضه تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء، ورغم أن لجنة التخطيط بالنادى وجهت الشكر للاعب بعد رفضه التوقيع على العقد الجديد، رغم المميزات التى منحتها له كونه أحد كباتن الفريق إلا أن هناك عدة قرارات ساخنة تنتظر الجوكر بعد قنبلة الرحيل نرصدها في السطور التالية..

*تجميد أحمد فتحى لنهاية الموسم

قرار يبدو منطقياً من واقع مصلحة الأهلى، حيث يتجه السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلى، للاعتماد على محمد هانى الظهير الأيمن للفريق بشكل كامل مع تجميد أحمد فتحى لنهاية عقده لمنح الفرصة كاملة لبديل الجوكر للاستعداد الأمثل لتحمل مسئولية هذه الجبهة بمفرده ولحين قدوم موسم الانتقالات الصيفية والبحث عن لاعب أخر بديلا لفتحى.

أحمد فتحي خلال مسيرته في الفترة الماضية مع الأهلي سجل 26 هدفًا بالقميص الأحمر، بواقع 16 هدفًا في الدوري المصرى و4 فى كأس مصر و5 بالبطولات الأفريقية وهدف فى البطولة العربية.

*الحرمان من شارة كابتن الأهلى

رغم أن الثنائى شريف إكرامى حارس الأهلى وحسام عاشور كابتن الفريق لا يشاركان بصفة مستمرة مع الفريق الأحمر فإن أحمد فتحى كان الأكثر ارتداءً لشارة الكابتن فى المباريات الأخيرة للمارد الأحمر، ولكن بعد قراره الصادم بالرحيل عن النادى والذى أصاب الجماهير بصدمة عنيفة فإن قرار ظهوره بشارة الكابتن سيكون من رابع المستحيلات، لاسيما أن الغضب لم يشمل الجماهير فقط وإنما طال مجلس الإدارة والجهاز الفنى.

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وانضم فتحى للأهلي موسم 2007 – 2008 بعد انتهاء تجربة شيفيلد يونايتد الإنجليزي، ليبدأ مشواره بالقميص الأحمر.

خاص أحمد فتحي فترة احتراف على سبيل الإعارة في كاظمة الكويتي بموسم 2007 - 2008، حيث انضم إليهم من نوفمبر 2007 حتى ديسمبر من نفس العام.

*التجاهل الجماهيرى للجوكر

رفعت جماهير الأهلى شعار"المعاملة بالمثل" مع أحمد فتحى وذلك بعد البيان الذى أصدره اللاعب عبر توتير لتبرير قراره بالرحيل وأكد خلاله أن قراره بإنهاء مسيرته مع القلعة الحمراء قرار رفضه قلبه ولكن أجبره عليه عقله، فإن الجماهير دشنت مبدأ المعاملة بالمثل مؤكدة أنها ستنحى عاطفتها فى التعامل مع الجوكر ولن تحزن على رحيله وستعاملة بمبدأ العقل الذى أستخدمه للرحيل عن النادى وسوف تتجاهل وجوده تماماً .

وخاض أحمد فتحي تجربة احتراف بالدوري الإنجليزي رفقة هال سيتي في موسم 2012 - 2013، وخاض فقط 7 مباريات 3 في الدوري الممتاز و4 في التشامبيونشيب.

خاض فتحي فترة إعارة في صفوف أم صلال القطري موسم 2014 - 2015، وشارك في 21 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا.

وتعامل الأهلى باحترافية شديدة مع تجديد ملف رباعى الفريق الكبار، وأسند الأمر برمته إلى لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وكذلك بتوصيات من الجهاز الفنى للفريق وعلى رأسه السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء.