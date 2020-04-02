خليفة فتحي ..ياسر رضوان يرشح ظهير بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

انتهت علاقة أحمد فتحي بالأهلي بعد أن رفض اللاعب تجديد تعاقده ورفض العرض المقدم من النادي واخطر المسؤولين بأن الموسم الحالي هو الأخير له مع الفريق.

وبدأ الأهلي في البحث عن البديل واتجه إلي رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز بحسب مصدر لمصراوي كشف عن موافقة اللاعب.

ويستطلع الخليج 365 أراء مجموعة من النجوم الذين شغلوا مركز الظهير الأيمن لمعرفة البديل الأنسب لفتحي وطريقة الرحيل والبداية من ياسر رضوان الظهير الأيمن الأسبق للأهلي ومنتخب مصر وهانزا روستوك الألماني.

وقال رضوان " من الصعب تعويض فتحي بنسبة 100% من داخل الأهلي حيث إن محمد هاني بديله يحتاج لوقت لسد الفراغ على الرغم من أنه خاض مباريات أفريقية ومحلية صعبة".

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وأضاف رضوان " أعتقد أن رجب بكار هو الخيار الأنسب لخلافة فتحي في الأهلي ".

وفسر "بكار قدم مردوداً جيداً منذ وجوده في الداخلية ومع بيراميدز أثبت تحمله للضغوط في نادي حظى باهتمام إعلامي وسعي للمنافسة على بطولات وهو ما يعطي مؤشراً بقدرته على تحمل الضغوط في الأهلي".

وحول رأيه في رحيل فتحي رد رضوان " فتحي نجم كبير من حقه النظر إلى مصحلته ولكنها جاءت على حساب شعبيته بين جماهير الأهلي".

وأنهى" فتحي حقق مكسب على المدى القريب ولكن رحيله بهذه الطريقة خسارة على المدى البعيد ".