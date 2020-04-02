هدف الزمالك.. تطور جديد بين بن عيادة وناديه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية جزائرية، أن ظهير أيمن فريق شباب فسنطينة الجزائري حسين بن عيادة رفض تجديد عقده رفقة ناديه.

ويسعى النادي الجزائري لتجديد عقد بن عيادة نظرًا لانتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي مما يحق له الرحيل مجانًا لأي فريق يرغب في انتدابه.

صحيفة "الشروق" الجزائرية أكدت من مصادر أن المدافع الدولي حسين بن عيادة سيكون من المغادرين عن صفوف الفريق.

وأضافت الصحيفة الجزائرية أن بن عيادة يرفض الاستمرار مع فريقه في الفترة المقبلة بسبب المقابل المادي.

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صاحب الـ27 عامًا تداول اسمه للانضمام لصفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل بحسب ما كشف عنه وكيل أعمال اللاعبين فيصل عبيد والذي أكد أنه تلقى اتصالات من جانب النادي الأبيض.

رغبة الزمالك في التعاقد مع بن عيادة ستجد منافسة مع الترجي التونسي الذي يسعى هو الآخر لتجديد دماء الجبهة اليمنى في ظل تواجد سامح الدربالي صاحب الـ33 عامًا.

ويسعى الزمالك لتدعيم مركز الظهير الأيمن خاصة بعد رحيل التونسي الدولي حمدي النقاز مما أدى إلى تواجد حازم إمام وحيدًا ليقرر الفرنسي باتريس كارتيرون تصعيد الناشئ أحمد عيد للفريق الأول.

جدير بالذكر أن بن عيادة انضم للمنتخب الجزائري باختيار من المدرب جمال بلماضي حيث كان من المفترض أن يشارك رفقة "محاربي الصحراء" في مباراتي زيمبابوي ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بالكاميرون 2021.