تقارير: ليفربول يتمسك ببقاء صلاح وماني

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن نادي ليفربول الإنجليزي لا يرغب في رحيل نجوم فريقه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت العديد من التقارير الإسبانية أشارت إلى أن نادي ريال مدريد يسعى خلال الصيف المقبل، لضم النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول بتعليمات من المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الخميس أن إدارة ليفربول تثق أن ماني يرى مستقبله في "أنفيلد"، مشيرة إلى أن إدارة ليفربول ليس لديها أي خطط لبيع صلاح أو زميله ماني في الوقت الحالي.

وأوضحت أن تعاقد ماني مع ليفربول يمتد حتى عام 2023، لكن إدارة النادي الإنجليزي ترغب في تجديد هذا العقد لمدة أطول، مع تطور أداء اللاعب ودخوله سباق الكرة الذهبية.