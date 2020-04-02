سعد سمير يوضح مزايا فايلر والتدعيمات للمنافسة على الألقاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد سعد الدين سمير مدافع فريق النادي الأهلي، أن تتويج فريقه ببطولة الدوري كل موسم طبيعي، كاشفًا أن فريقه افقتد الدوافع في الموسم الماضي.

وأضاف سعد سمير في تصريحات عبر شاشة "النهار" :"خلال هذا الموسم الإدارة دعمت الفريق بلاعبين أضافت للفريق وهذا ما يظهر الآن، أصبحنا نمتلك فريقًا على مستوى عالي".

وتابع :"الإضافات التي قامت بها الإدارة ظهرت الآن بجانب وجود مدير فني استطاع أن يخلق لنا الدوافع وهذا لم يكن متواجد في الموسم الماضي".

وأكمل :"النادي الأهلي إذا توفر عند لاعبيه الدوافع نستيطع أن نحقق الانتصارات دائمًا بجانب ضغط الجماهير والإدارة".

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وواصل :"من الطبيعي أن نحقق الدوري كل عام وهذا ليس طبيعيًا في الكرة، لكن الإنجاز الأكبر هو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا".

وكان الأهلي وصل إلى المرحلة قبل النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على فريق صنداونز الجنوب أفريقي (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في دور نصف النهائي فريق الوداد البيضاوي المغربي حيث ستقام المباراة الأولى في المغرب على أن يقام لقاء الذهاب في مصر حيث سيواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من لقاء الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي.

جدير بالذكر أن سعد سمير تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس تعرض لها خلال مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال هذا الموسم.