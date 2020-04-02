أتلتيكو مدريد يخفض رواتب اللاعبين

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، إنه سيتم خفض رواتب لاعبي الفريق، بسببب الأزمة المالية التي تعيشها الكرة الإسبانية بسبب فيروس فيروس كورونا ويتوقف النشاط الكروي في إسبانيا منذ مارس الماضي، بسبب إنتشار فيروس كورونا، مما سبب العديد من الأزمات المالية للأندية لتقرر تخفيض رواتب اللاعبين، في خطوة لمواجهة الأزمة. كورونا، مما سبب العديد من الأزمات المالية للأندية لتقرر تخفيض رواتب اللاعبين، في خطوة لمواجهة الأزمة. وقرر اتلتيكو مدريد خفض 70% من رواتب اللاعبين والموظفين في النادي.

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