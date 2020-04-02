تيفيز: اللاعبون بإمكانهم الاستغناء عن رواتبهم فترة طويلة

أكد كارلوس تيفيز نجم بوكا جونيورز الأرجنتيني، أن لاعبي كرة القم بإمكانهم الحياة لمدة طويلة بدون الحصول على رواتبهم بسبب أزمة كورونا على عكس أشخاص أخرين، قد لا يتمكنون من ذلك.
وقال تيفيز في تصريحات نشرتها صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية "هذا الفيروس يصيب أجدادنا قبل الشباب، أنا قلق عليهم بشدة، كما إن الأحياء الفقيرة التي تصاب بالفيروس تحتاج إلى من يساعدها.
وأردف "لاعبي كرة القدم بإمكانهم الإستغناء عن رواتبهم لفترة طويلة، ولكن الأمور مختلفة بالنسبة لمن يخرجون إلى العمل في كل صباح فيمن يساعدهم إذا بقوا في منازلهم بسبب الفيروس، فعلينا أن نتكاتف جميعاً من أجل الخروج من تلك الأزمة التي لن تستمر".
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