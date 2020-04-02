الإسماعيلي يرد على إقتراح فايلر لإستئناف الدوري

رد صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على فكرة المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بشأن إستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز .
وكان أقترح فايلر إستئناف بطولة الدوري في أندية الفنادق ويتم تعقيمها جيدًا وفحص اللاعبين بإستمرار .
وقال المنياوي في تصريحات خاصة لـ " الوفد" أن المدرب السويسري من حقة إكتشاف حلول لعودة الدوري لأإنه متصدر وقريب جدًا من التتويج .
وواصل المنياوي قائلًا أن الحل الذي تقدم به مدرب الأهلي من الصعب تنفيذه في ظل مقاومة الدولة لـ فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المنياوي قائلًا لو كان هذا حل كانت قامت به أحد الدول الكبرى في العالم ولكن علينا الحفاظ على لاعبينا وبلدنا حتى لا يصبح حال مصر مثل إيطاليا وفرنسا وغيرهم .
وأختتم قائلًا أن الدروايش ينتظر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم سواء بإستكمال البطولات أو إلغائها .
ويتصدر النادي الأهلي تدرتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة جمعهما من 17 مباراة حقق الفوز في 16 وتعادل في واحدة .
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