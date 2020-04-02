كاسياس: المنافسة على رئاسة الاتحاد الإسباني لن تكون سهلة

أكد إيكر كاسياس حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي الحالي، وقائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق، صعوبة الانتخابات والمنافسة القوية على رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأشار كاسياس في حديثه عبر الإنترنت مع النجم الإيطالي فابيو كانافارو، نجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق، أنه الانتخابات على رئاسة الاتحاد

الإسباني ستكون صعبة، ولم يساعده تواجده بـ"أسمه" لما له من شهرة كبيرة، ومسيرة رائعة على الساحة المستديرة، مشيرة إلى أنه قرر الترشح لخوض الانتخابات، ويملك "أفكارا جديدة" لمسادة على تطور الكرة الإسبانية.

وأضاف كاسياس:" يمكنني مساعدة كرة القدم الإسبانية بأفكار جديدة، نمتلكها، وسنرى ما يحدث في القادم، التنافس على رئاسة الاتحاد الإسباني لن يكون سهلًا".

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وتابع قائد ريال مدريد السابق:" أسمي لوحده لن يساعدني على الفوز في الانتخابات، لأنها بالطبع ستكون صعبة، الأصوات من ستحدد، ولذلك سنتحدث مع الجميع".

وكان كاسياس أكد عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" نيته بالترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد المقبلة.