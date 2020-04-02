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اتحاد جدة يسعى لتجديد عقد كريم الأحمدي

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تسعى إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي لتجديد عقد المغربي كريم الأحمدي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وكشفت تقارير صحفية سعودية على وجود رغبة مشتركة

بين إدارة نادى الاتحاد وكريم الأحمدي لتجديد عقده مع الفريق.

وأشارت التقارير أن تأخر إدارة الاتحاد في التفاوض مع الأحمدي بشأن تجديد العقد، لوجود التزامات متعددة على النادي.

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وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع كريم الأحمدي في فترة الانتقالات الصيفية 2018 بعقد يمتد لمدة موسمين قادمًا من صفوف فينورد الهولندي.

وكانت وزارة أعلنت تعليق الأنشطة بسبب انتشار فيروس .

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري كأس للمحترفين برصيد ٢٣ نقطة.

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