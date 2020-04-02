شاهد .. حازم إمام يشارك التهامى سهرة الانشاد الديني على مسرح الشباب والرياضة

استقبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة النجم الكبير حازم إمام كابتن منتخب مصر ونادى الزمالك والذي يشارك فى تقديم فقرات الحفل الذي تقيمه وزارة الشباب والرياضة على الهواء مباشرة على قناة اليوتيوب التى تبث عبر البوابة الإلكترونية للوزارة ويحيها الشيخ محمود ياسين التهامى فى تمام الساعة الثامنة من مساء غدا الجمعة .

وبدات اليوم على مسرح الشباب والرياضة بروفات السهرة وشارك فيها حازم إمام مع الشيخ محمد التهامى

ومن المتوقع أن يشهد حفل وزارة الشباب والرياضة متابعة كبيرة من مختلف طوائف المجتمع من الشباب والأسرة المصرية

يأتي ذلك فى إطار الحفلات التى تقام على مسرح وزارة الشباب والرياصة

على الهواء مباشرة وتبدأ اليوم الخميس وتستمر غدا الجمعة فى تمام الساعة الثامنة مساء وذلك على قناة اليوتيوب التى تبث عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة على الرابط التالى www.emys.gov.eg

ويحي الحفل الاول الذى يبث اليوم المنشد محمد طارق الفائز بجائزة ابداع الخامس للجامعات والحاصل على المركز الاول بجائزة منشد الشارقه عام 2019

بالتعاون مع شركة اورانج تحت شعار خليك فى البيت

يأتى ذلك فى ضوء إقامة وزارة الشباب والرياضة للعديد من الأنشطة والفعاليات من خلال الوسائل الإلكترونية وبثها مباشرة من خلال الوسائل التابعة للوزارة عبر البوابة الإلكترونية لاتاحة مشاهدتها للشباب والأسر المصرية من المنازل.

وذلك فى إطار تعليق الأنشطة والفعاليات واتاحتها الكترونيا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس

للوزارة ويحيها الشيخ محمود ياسين التهامى فى تمام الساعة الثامنة من مساء غدا الجمعة .وبدات اليوم على مسرح الشباب والرياضة بروفات السهرة وشارك فيها حازم إمام مع الشيخ محمد التهامىومن المتوقع أن يشهد حفل وزارة الشباب والرياضة متابعة كبيرة من مختلف طوائف المجتمع من الشباب والأسرة المصريةيأتي ذلك فى إطار الحفلات التى تقام على مسرح وزارة الشباب والرياصةعلى الهواء مباشرة وتبدأ اليوم الخميس وتستمر غدا الجمعة فى تمام الساعة الثامنة مساء وذلك على قناة اليوتيوب التى تبث عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة على الرابط التالى www.emys.gov.egويحي الحفل الاول الذى يبث اليوم المنشد محمد طارق الفائز بجائزة ابداع الخامس للجامعات والحاصل على المركز الاول بجائزة منشد الشارقه عام 2019بالتعاون مع شركة اورانج تحت شعار خليك فى البيتيأتى ذلك فى ضوء إقامة وزارة الشباب والرياضة للعديد من الأنشطة والفعاليات من خلال الوسائل الإلكترونية وبثها مباشرة من خلال الوسائل التابعة للوزارة عبر البوابة الإلكترونية لاتاحة مشاهدتها للشباب والأسر المصرية من المنازل.وذلك فى إطار تعليق الأنشطة والفعاليات واتاحتها الكترونيا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا

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