الإسماعيلي يكشف حقيقة التضحية بـ جوميز

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي حقيقة نية الدراويش بالتضحية بالفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق .

وكانت تداولت أنباء خلال الفترة الأخيرة أن النادي الإسماعيلي يبحث عن بديل جوميز لتوليته مهام تدريب الدراويش .

وقال المنياوي في تصريحات خاصة لـ " الوفد " أن الإسماعيلي لا ليس لديه النية في التضحية بالمدرب الفرنسي مؤكدًا إأن الوضع الحالي التي تمر به البلاد صعب للغاية بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد .

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وأضاف المنياوي قائلًا أن المدرب مستمر ومتواجد في إسماعيلية ومازال معه وقت ولا يمكن لأحد الحكم عليه بهذه السهولة .

وواصل أنهم دائمًا يعملون على متابعة لاعبي الفريق خلال فترة التوقف من خلال الجروب على مواقع التواصل الإجتماعي .

وأختتم المنياوي متمنيًا أن تنتهي أزمة فيروس كورونا في أقرب وقت .