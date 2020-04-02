عاجل.. وفاة أسطورة ريال مدريد

توفى اليوم الخميس أسطورة ريال مدريد جويو بينيتو حسبما أعلن النادي الإسباني في بيانه عبر موقعه الرسمي.

قال نادي ريال مدريد في بيانه، إنه يعبر عن حزنه لفقدان واحد من أساطير النادي

وقال في البيان "يرغب نادي ريال مدريد في إرسال أحر تعازيه في وفاة بينيتو لزوجته باولا وأطفاله باتريشيا وروبين ولكل أقرانه و أصدقائه، أحر التعازي لكل جمهور ريال مدريد حول العالم".

وأضاف البيان "بينيتو كان دائما مثالًا واضحًا لقيم النادي، ارتدى قمصان النادي في 13 موسمًا خلال مسيرته الكروية وخلال ذلك الوقت حقق لقب الدوري الإسباني ستة مرات ونال لقب كأس ملك إسبانيا في خمس مواسم".