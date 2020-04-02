رسميًا.. بلجيكا تنفذ أول سيناريو لإلغاء الدوري وتتويج المتصدر

أعلنت رابطة الدوري البلجيكي للمحترفين مساء اليوم الثلاثاء، بعد اجتماعها مع الأندية عبر الفيديو كونفرانس، إلغاء بطولة الدوري البلجيكي، ومنح اللقب لمتصدر البطولة كلوب بروج، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وأصدرت رابطة الدوري البلجيكي قرارها بإلغاء الدوري وتتويج كلوب بروج المتصدر، مع عدم هبوط أي فرق من أندية الدوري الممتاز، وصعود فريقين من دوري الدرجة الثانية.
وأضافت الرابطة في بيان لها أن تلك القرارات تماتخاذها بناء علي توصيات من الحكومة البلجيكية، ومختصين من وزارة الصحة في انتشار الأوبئة والفيروسات.
يذكر أن كلوب بروج تصدر ترتيب الدوري البلجيكي برصيد 70 نقطة وبفارق 15 نقطة عن جينت الذي جاء وصيفا، بعد أن لعبت 29 جولة بمسايقة الدوري البلجيكي للمحترفين.
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