النصر السعودى عينه على نجم الأهلي السابق

يدرس نادي النصر السعودي إبرام صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة تمثل إضافة قوية لدعم خط وسطه من خلال ضم كابتن الأهلي السابق تيسير الجاسم " 35 عامًا "المحترف بصفوف نادي النصر الكويتي والذي ينتهي تعاقده مع الاخير الصيف المقبل . "المحترف بصفوف نادي النصر الكويتي والذي ينتهي تعاقده مع الاخير الصيف المقبل . وكان الجاسم قد أنتقل بداية هذا الموسم لنادي النصر في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادي الوحدة مطلع هذا الموسم . . صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادي الوحدة مطلع هذا الموسم . . ويرغب الجاسم في انهاء حياته الكروية بالسعودية مع نادي النصر نظرًا للحالة الفنية الرائعة التي يمر بها الفريق حاليًا تحت قيادة مدربه روي فيتوريا .

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