برشلونة يسعى لضم “هالاند الجديد” من جينت البلجيكي

كشفت تقارير صحفية، أن برشلونة يسعى للتعاقد مع “جوناثان ديفيد” مهاجم فريق جينت البلجيكي المُلقب بهالاند الجديد.

المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا، لفت ظهوره انتباه الأندية الكبرى ليس فقط لقدرته التهديفية الرهيبة، ولكن أيضًا لسرعته المذهلة التي تخطت 33 كم/ساعة، في مباراة فريقه امام “أندرلخت”.

وانهالت العروض على المهاجم الكندي في الفترة الأخيرة، بعد تألقه اللافت مع جينت حيث أحرز 18 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة في 27 مباراة.

برشلونة يسعى لضم هالاند الجديد

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن برشلونة قرر الدخول في مفاوضات مع “جينت” من أجل التعاقد مع اللاعب، ولكن من المتوقع ان يواجه الفريق الكتالوني صعوبة في حسم الصفقة في ظل صراع العديد من الأندية التي ترغب هي الأخرى في التعاقد معه، ومن أبرزها “بايرن ميونخ، آرسنال، إيفرتون، بورتو، وايندهوفن“.

ويتعين على إدارة برشلونة إعداد بديل للمهاجم “لويس سواريز” الذي اقترب من مغادرة الكامب نو، فعلى الرغم من أن “لاوتارو مارتينيز” هو الهدف الرئيسي لدى مسؤولي الفريق، فإن جوناثان ديفيد هو الموهبة التي لا يمكن التفريط فيها.

وأشارت الصحيفة إلى ان إدارة برشلونة لن تفوت فرصة التعاقد مع ديفيد، كما حدث من قبل عندما فرطت في التوقيع مع المهاجم المتألق “إيرلينج هالاند” الذي انتقل إلى صفوف “بوروسيا دورتموند” الألماني.

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وتبلغ قيمة “جوناثان ديفيد”، 25 مليون يورو، ولكن من المتوقع ان يتم تخفيض هذه القيمة بنسبة 40%، نظرًا للظروف المادية الصعبة التي تمر بها الأندية بسبب توقف النشاط الرياضي لتفشي فيروس كورونا.

نبذة مختصرة عن جوناثان ديفيد “هالاند الجديد”

ولد “جوناثان ديفيد” في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، وهو ابن لعائلة مهاجرة من دولة هايتي، وعندما بلغ ديفيد سن السادسة رحل مع أسرته إلى كندا وأستقروا في العاصمة “أوتاوا”، حيث نشأ وترعرع المهاجم.

وحصل ديفيد على منحة دراسية في مدرسة “Louis-Riel”، التي تتمتع فيها كرة القدم بمكانة كبيرة، وفي سن 18 عامًا فقط عُرف جوناثان أنه سيكون “أحد أكبر المهاجمين في العالم”.

وكانت خطوته الأولى هي الوصول إلى بلجيكا وبدون تكلفة. ففي يناير 2018 انتقل من أكاديمية أوتاوا إلى الفريق الثاني لجينت البلجيكي وفي خلال عام واحد فقط، لعب للفريق الأول، وارتفعت قيمته التسويقية إلى 10 مليون يورو، واليوم صعدت إلى 25 مليون يورو.