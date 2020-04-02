محترف اتحاد جدة يكشف أسراره خلال الحجر الصحي، ويُحدد موقفه من تخفيض الرواتب!

أعلنت الحكومة السعودية الأحد الماضي الإغلاق التام لمدينة جدة، كإجراء احترازي لمحاولة احتواء انتشار جائحة كورونا التي ضربت كافة دول العالم، وفي تلك الاثناء قرر محترف اتحاد جدة أن يكشف أسراره خلال الحجر الصحي، ويُحدد موقفه من تخفيض الرواتب.

وتطل مدينة جدة، على البحر الأحمر، وقد ظهر فيها العديد من الحالات المُصابة بفيروس كورونا، وتخضع بعد هذا القرار لحصار كامل، ولن يتمكن أحد من مغادرتها أو الدخول إليها، الأمر الذي سيلقي بظلاله على محترفي الغريمين “اتحاد جدة وأهلي جدة”.

واهتم الإعلام الأرجنتيني بمناقشة وضعية لاعب وسط اتحاد جدة “ليوناردو جيل” الذي انضم في نهاية شهر يناير الماضي (الميركاتو الشتوي) دون أن يصطحب معه أفراد عائلته إلى السعودية.

محترف اتحاد جدة يكشف أسراره

الأرجنتيني ليوناردو جيل، الذي يلعب مع نادي اتحاد جدة منذ يوم 10 يناير 2020 عندما ظهر في مباراة القمة أمام النصر بالجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تحدث لإذاعة “LU12 AM 680” عن تجربته الحالية مع الحجر الصحي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وكشف صاحب الـ28 عامًا عن أسراره في تصريحات نقلتها صحيفة “la opinion austral“، قائلاً في البداية “ما يحدث شيء غير اعتيادي بطبيعة الحال، ولكن يجب التعامل معه. لحسن الحظ في المدينة التي أعيش فيها، وهي جدة، فإن الوضع أكثر سيطرة. مدينة الرياض الوضع أصعب فيها نسبيًا، وعدد الحالات أكثر، وهي مدينة تبعد ساعتين بالطائرة عن جدة”.

وأضاف لاعب روزاريو سنترال السابق “نأمل أن يتحسن كل شيء قريبًا، وأن يتبع الجميع كل النصائح التي يقدمها لنا الأشخاص الخبراء في هذا الموضوع، والتي تشير إلى أنه يجب علينا أن نكون في المنزل، علينا أن ننتبه، نعلم أن الكثير من الناس يموتون في جميع أنحاء العالم”.

لا مفر من الوحدة

وعما إذا كان يعيش بمفرده أو مع أحد أفراد أسرته، أوضح محترف العميد “أنا أعيش بمفردي. معي بالفريق 3 رفاق آخرين وهم يعيشون أيضًا وحدهم”.

وأوضح “يحظر علينا المغادرة، إلا خلال ساعات محددة للذهاب إلى المتاجر (السوبر ماركت) ولا شيء آخر. لا يمكنك التنقل في الشوارع. الدوري متوقف لذا نحن مثل الجميع ننتظر لنرى ماذا سيحدث”.

بشأن انطلاقته مع النادي الجداوي وتطلعاته المستقبلية، أفاد لاعب الوسط الأرجنتيني “لقد بدأت الموسم في منتصف البطولة تقريبا. كان ينتظرنا الدور نصف النهائي من البطولة العربية، وفي اليوم الذي كنا سنسافر فيه للعب، صدر القرار بأن كل شيء تم تعليقه”.

وأضاف لاعب إستوديانتس الأرجنتيني الأسبق أنه بسبب درجات الحرارة العالية في السعودية، تكون العطلات بين يونيو ويوليو، ثم يبدأ الموسم عادة في أغسطس، لافتًا إلى أن الأزمة الحالية بعد تفشي وباء كورونا جعلت كل إنسان يقدر الأشياء التي كانت متواجدة في حياته ، ولم يكن يشعر بها من قبل.

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وتابع “يجب أن تكون هادئًا وتنتظر تحسن كل شيء. عليك أن تعرف كيف تقدر الأشياء التي كانت لدينا، مثل شرب القهوة مع صديق، وعناق أحبائنا وكبشر، يجب شكر واحترام الجميع من خلال البقاء في المنزل”.

حجر منذ الصغر

تحدث “ليوناردو” عن حياته الخاصة، ومعاناته بسبب ابتعاده عن العائلة منذ يناير الماضي، قائلاً “أنا بخير والحمد لله، المرء يجب أن يبقى متفائلاً”.

وأوضح “أتحلى بقوة ذهنية، وهذا أهم شيء. هناك أناس لم يكونوا معتادين على هذا الوضع، لكنني عندما ذهبت للعب كرة القدم في كومودورو كان عمري 12 عامًا. ووقتها كنت بمفردي. لقد عشت لوحدي كل وقتي تقريبًا. أهم شيء أقوم به هو الاستفادة من وقتي”.

هل يوافق على تخفيض راتبه؟

اختتم محترف اتحاد جدة تصريحاته بالحديث عن إمكانية تخفيض رواتب اللاعبين في الدوري السعودي؛ لمساعدة الأندية التي تضررت جميعها بعد توقف الحياة الكروية.

وقال جيل “أعتقد أن نادي برشلونة هو الوحيد الذي حاول القيام بذلك. أعتقد أن يوفنتوس أيضًا، لكنهم لم يقولوا أي شيء من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

وأكمل “نحن ننتظر، لأن الاتحاد أوقف البطولة فقط. لا أعرف ما إذا كانوا سيفعلون الشيء نفسه بالسعودية. نحن محترفون، وعلينا أن نتبع النظام الذي أرسله لنا مدربنا، ولا يجب أن ننسى ذلك، لنكون جيدين قدر الإمكان عندما يعود”.

من هو ليوناردو جيل؟

ليوناردو جيل جذوره من تشيلي، ولم يتم استدعاءه في أي مباراة مع المنتخب الأرجنتيني، ولاحت أمامه فرصة لتمثيل منتخب تشيلي الأول في عام 2015 عندما كان المدرب الأرجنتيني “خورخي سامباولي” مدربًا لأبناء سانتياجو، لكنه رفض اللعب لبلد جدته، مفضلاً انتظار فرصته مع الأرجنتين، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ولعب صاحب الـ 28 عامًا كلاعب وسط رفقة ناديي أولمبيو وإستوديانتس في الأرجنتين، وخلال العامين الماضيين دافع عن ألوان نادي روزاريو سنترال في 64 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 16 هدف.

وانتقل إلى الاتحاد السعودي في فترة الميركاتو الشتوي الماضي، بمقابل مادي بلغ 1.6 مليون دولار، ويمتد عقده مع النادي الجداوي حتى صيف عام 2022، وشارك ليوناردو جيل حتى الآن في 8 مباريات مع الاتحاد، مُحرزًا هدف وصانعًا 3 أهداف.