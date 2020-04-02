الامارات | رجل أعمال إماراتي ينجز صفقة المصري أحمد فتحي بـ"تفاصيل مالية حاسمة"

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال إماراتي ينجز صفقة المصري أحمد فتحي بـ"تفاصيل مالية حاسمة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجز رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز المصري صفقة انتقال نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي أحمد فتحي بعد أن دفع مبلغ 22 مليون جنيه إضافية ليثني فتحي عن تمديد عقده مع الأهلي، بحسب قناة "أون سبورت" المصرية.

وقالت القناة، أمس: "كان مقرراً أن يحصل فتحي بحسب الاتفاق الذي أبرمه ووكيل أعماله، نادر شوقي مع الأهلي، على 23 مليون جنيه خلال مدة العقد والمُقدرة بموسمين بواقع 11 مليون جنيه في الموسم الأول و 12 مليونا في الموسم الثاني، إلا أن العرض الذي قدمه نادي بيراميدز للاعب بالتوقيع لمدة ثلاث مواسم بواقع 15 مليون جنيه في الموسم وبقيمة اجمالية قدرها 45 مليون جنيه صافية من الضرائب وبند المشاركة جعلته يُغير وجهته ويقرر الانتقال لنادي بيراميدز اعتباراً من الموسم المقبل".

وكشفت "أون سبورت" عن أن "نادي بيراميدز أبدى رغبته في التعاقد مع أحمد فتحي، في بداية هذا الموسم، وعرض مبلغ 25 مليون جنيه للنادي الأهلي للحصول على بطاقة اللاعب، لكن إدارة الأهلي رفضت العرض وقتها وأكدت تمسكها باللاعب وفتحت باب المفاوضات معه في يناير الماضي لتمديد عقده إلا أن العرض لم يكن جاداً وقتها لعدم مشاركة الأخير بصفة أساسية في المباريات".

وبات الأهلي مقتنعاً بتمديد عقد اللاعب بعد تألقه في البطولة الافريقية الحالية وقيادة فريقه نحو الدور نصف النهائي من البطولة، وعرض الأهلي مقابل مادي قدره ثمانية ملايين جنيه في الموسم الواحد نظير تمديد عقد أحمد فتحي إلا أن الأخير رفض هذا المبلغ وقدم صورة من عرض بيراميدز المالي للانضمام إليه.

وأمام جدية عرض بيراميدز رفع الأهلي قيمة العرض إلى 11 مليون جينه في الموسم الأول و12 مليون في الموسم الثاني، وهو العرض الذي رفضه اللاعب أيضا.

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ولعب قائد بيراميدز، عبد الله السعيد، وأحد المقربين من أحمد فتحي، دوراً كبيراً في تحويل وجهة الأخير من الأهلي إلى بيراميدز.

ويذكر أن السعيد وفتحي لعبا سابقاً معاً في النادي الإسماعيلي قبل أن ينتقلاً إلى الأهلي واستمرا معا لسبعة مواسم.