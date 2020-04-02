راكيتيتش مجدداً على طاولة مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

جدد نادي مانشستر يونايتد الانكليزي اهتمامه بالحصول على خدمات الكرواتي المخضرم ايفان ​راكيتيتش​ نجم وسط ​برشلونة​ الاسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وينتهي عقد راكيتيتش مع النادي الكتالوني في صيف 2021، ومن المتوقع ان يرحل عن صفوف الفريق مقابل 17.6 مليون جنيه استرليني في الصيف المقبل، وذلك بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

ويملك راكيتيتش معجبين في إسبانيا وفرنسا وكذلك إنكلترا من قبل الشياطين الحمر الذين تواصلوا مع نجم الوسط في الميركاتو الشتوي الماضي قبل توقيع برونو فرنانديز.

وستكون رسوم راكيتيتش منخفضة نسبيًا في سوق كرة القدم الحالية، بسبب الازمة التي تمر بها الاندية بسبب وباء كورونا.