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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقارير: إنهاء الموسم الكروي في بلجيكا وإعتماد كلوب بروج بطلًا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020
كشفت تقارير صحافية بلجيكية ان الإتحاد البلجيكي لكرة القدم إتخذ قرارا بإلغاء الموسم الكروي في بلجيكا بسبب أزمة فيروس كورونا المُستجدة في العالم.
وأشارت التقارير إلى أنه سيتم إعتماد نادي كلوب بروج بطلا، كونه يحتل حاليا المركز الاول، في حين سيلعب فريق جينت في الأدوار الإقصائية المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا كونه يحتل المركز الثاني.
وتابعت التقارير أن هذا القرار وافق عليه أغلب رؤساء الاندية في الدرجة الأولى.
واوضحت أن مسألة الهبوط والصعود سيتم إيجاد حلّ لها في وقت لاحق.
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