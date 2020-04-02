مباراة خيرية لـ برشلونة من اجل مكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

أعلن مجلس مدينة إغوالادا في إقليم كتالونيا عن ​مباراة خيرية​ تجمع بين ​برشلونة​ وإف سي إغوالادا من اجل مكافحة فيروس ​كورونا​ المستجد.



وأعلن عمدة المدينة في مؤتمر صحفي، أن برشلونة سيحل ضيفًا على ملعب "لي كوميس" لخوض المباراة الخيرية للمساهمة في حملة التصدي للفيروس.

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الا ان الموقع الرسمي للنادي الكتالوني لم يحدد موعد المباراة، لأن هناك تعليق لجميع أنشطة كرة القدم في البلاد بسبب عدد الحالات المُصابة والوفيات.

وأكد برشلونة من جانبه عبر حسابه الرسمي على المباراة دون تحديد منه هو الآخر بالموعد المتوقع أن تًقام فيه خلال الأسابيع المقبلة.