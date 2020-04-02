بيرلو: سيدورف أقوى لاعب وسط لعبه إلى جانبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

كشف النجم الايطالي ​اندريا بيرلو​، أن زميله السابق في نادي ​ميلان​ الايطالي ​كلارينس سيدورف​ هو أقوى لاعب خط وسط لعب إلى جانبه خلال مسيرته.



وقال بيرلو خلال حوار عبر وسيلة التواصل الاجتماعي إنستغرام مع اللاعب السابق ماسيمو أمبروزيني: "لاعب خط الوسط الأقوى الذي لعبت معه هو سيدورف، في حال مررت له الكرة، فانت على يقين أنه لن يخسرها، وأنه بإمكانه فعل شيء ما بين قدميه".

جدير بالذكر أن سيدورف إحتفل أمس بعيد ميلاده الـ44، ولعب مع ميلان بين عاميي 2002 و2012.