شكرا لقرائتكم الملاكم عبد الرحمن عرابى يتدرب منفردا فى صالة جيم بالفيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الملاكم عبد الرحمن عرابى لاعب المنتخب الوطنى للملاكمة عن ترك التدريب فى المركز الأوليمبى و اللجوء إلى المران فى الفيوم بسسبب حظر فيروس كورونا .

و قال عرابى انه يتدريب حاليا فى صالة جيم يملكها صديقه فى الفيوم ، بعدما تأكد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لتقام 2021 من العام المقبل .

شهدت الأيام الماضية تدريب عرابى منفردا بصالة المركز الأوليمبى بالمعادى قبل أن يتركه هو الأخر و يتوجه إلى الفيوم .

نجح الملاكم عبد الرحمن عرابى فى حصد ذهبية البطولة الأفريقية بالسنغال فبراير الماضى بعد إصابة ملاكم الجزائر بعدما ضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو بالوصول إلى نهائى منافسات وزن 81 كجم فى البطوله الأفريقية بالسنغال المؤهلة إلى الدورة الأولمبية بالفوز على بطل غانا فى نصف النهائي .

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خسر يوسف كرار لاعب المنتخب الوطني للملاكمة من نظيره بطل الجزائر بنتيجة 5/0 فى نصف نهائى منافسات وزن 91 بالبطولة الأفريقية المقامة بالسنغال و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن الاستقرار على عمل الاتحاد يوم السبت فقط، من أجل الحماية من انتشار فيروس كورونا، فى ظل تعليق جميع الأنشطة فى الفترة الحالية .

وأشار رئيس اتحاد الملاكمة إلى إبلاغ الموظفين للحضور يومى السبت فقط، كما تم الاتفاق عليه نظرا لتعليق جميع الأنشطة.

وقال رئيس اتحاد الملاكمة إن الأيام الماضية شهدت تطبيق نظام الروتيشن على العاملين والموظفين بالاتحاد للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أنه تم تقسيم العمل والموظفين لتقليل عدد المتواجدين فى مقر الاتحاد لاتباع تعليمات الدولة ورئاسة الوزراء.